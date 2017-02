Real Madrid, Bale drejt rikuperimit

Lajme të mira për Realin e Madridit. Trajneri i Los Blancos, Zinedine Zidane shumë shpejt mund ketë sërish në dispozicion Gareth Bale, i cili ka qëndruar jashtë fushave të blerta për më shumë se 2 muaj, për shkak të një dëmtimi në kaviljen e djathtë. Rikthimi i uellsianit pritet të ndodhë në muajin Mars dhe me shumë gjasa ai do të ketë mundësi të aktivizohet dhe në takimin e kthimit kundër Napolit, që do të luhet më 7 Mars në San Paoli, për fazën e 1/8 të Champions League.

Bale u dëmtmua më 22 Nentor të vitit të kaluar, gjatë ndeshjes kundër Sporting Lisbonës. Dëmtimi ishte i rëndë dhe stafi mjekësor kishte parashikuar se rikthimi i tij mund të ndodhte në Prill. Një shqetësim i tillë duket se është lënë pas, sepse sulmuesi i krahut ka djegur afatet e rikuperimit. Zidane tashmë mund të marr frymë lirisht, pasi rikthimi i uellsianit është shumë i rëndësishëm për reapartin e avacuar të klubit merenges.