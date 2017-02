Reali do t’i ofrojë rinovimin Benzemasë

Vetëm 12 gola ka realizuar në këtë sezon, Karim Benzema, statistika jo shumë të mira këto për një lojtar që luan si qëndërsulmues te një klub i madh si Reali i Madridit. Paraqitjet e francezit gjatë muajve të fundit nuk kanë qenë nga më pozitivet, por përpos këtij fakti drejtuesit e Los Blancos vazhdojnë të besojnë te 29-vjecari dhe pavarësisht zërave që flasin për një largim të mundshëm të Benzema-së nga Reali, gjasat janë që sulmuesi të rinovojë kontratën e tij me Los Blancos në përfundim të këtij sezoni.

Marrëveshja aktuale e bomberit me Realin skadon në 30 Qershor të 2019-tës, por në Qershor të këtij viti, drejtuesit e klubit madrilen do t’i ofrojnë Benzema-së një kontratë të re të vlefshme deri në vitin 2021 ose 2022. Lajmi bëhet i ditur nga e përditshmja spanjolle “AS”, gazetë që qëndron shumë pranë klubit merengues. Benzema është bërë pjesë e Realit që në vitin e 2009-të dhe ai që pritet të firmosë në verë do të jetë rinovimi i tij i dytë me klubin merengues. Jo vetëm trajneri Zidane por edhe presidenti Perez, të gjithë të Reali kanë shumë besim te aftësitë që zotëron Benzema dhe janë të sigurtë se me të në qëndër të sulmit, golat nuk do të jenë asnjëherë një problem për Realin. Në këto 7 vite e gjysmë me Los Blancos, Karim Benzema ka realizuar në total 173 gola dhe është golashënuesi i 8-të më i mirë në të gjithë historinë e klubit mbretëror.