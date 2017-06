Real Madrid “bind” Mbappe dhe Donnarumma

Real Madrid hedh një hap të madh për dy nga goditjet më të mëdha të verës në merkato. Klubi merengues ka arritur të marrë miratimin e suluesit francez të Monaco, Mbappe dhe portierit të Milanit, Donnarumma. Sipas asaj që raporton gazeta “Marca”, tashmë Florentino Perez do të nisë bisedimet me dy klubet që zotarojnë kartonët e lojtarëve, për t’i bindur sa më shpejt. Më i lehtë do të jetë misioni për portierin italian, të cilit i kanë mbetuyr vetëm 12 muaj kontratë me Milanin dhe sigurisht që klubi nuk dëshiron ta humbasë me parametra zero në muajin Janar. Shifra për transferimin e 18-vjeçarit është rreth 35 milionë Euro dhe Reali ka gati një kontratë afatgjatë sepse Donnarumma konsiderohet portieri që mund të sigurojë të ardhmen e skuadrës për të paktën 10-15 vitet e ardhshme.

Ndryshon situata për sulmuesin e Monaco, Kilian Mbappe. Talenti i skuadrës së Leonardo Jardim ka një çmim disa herë më të lartë dhe transferimi i tij në “Bernabeu’ mund të thyejë çdo rekord. Monaco kërkon të arkëtojë 130 milionë Euro nga shitja e tij, por kampionët e Europës nuk shkojnë më shumë se 110 milionë. Marrëveshja favorizohet nga marrëdhëniet e mira mes dy klubeve pasi në të shkuarën transferimet në aksin Montecarlo-Madrid kanë rezultuar të suksesshme. Gjatë ditëve të ardhshme, presidenti Perez dhe trajneri Zidane do të takohen për të vendosur pikat mbi “I”, por me shumë mundësi, ish mesfushori francez do t’i pranojë me kënaqësi dy dhuratat e presidentit për skuadrën e tij që sezonin e ardhshëm synon të përsërisë sukseset në Kampionat dhe Champions League.