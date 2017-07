Reali pranë firmës me Ceballos, “largohet” Mbappe

Dani Ceballos e ka vendosur: Do t’i bashkohet Realit të Madridit për sezonin e ardhshëm, megjithëse ka kërkuar disa ditë kohë për t’u konsultuar me familjen për të dhënë përgjigjen përfundimtare. Barcelona vazhdon të insistojë për talentin spanjoll të Betisit, i cili zgjedhje të parë ka Los Blancos. Kushti i 20-vjecarit është të mos huazohet, por të bëhet menjëherë pjesë e Realit për sezonin e ardhshëm.

Drejtuesit e kampionëve në fuqi të Spanjës e kanë zgjidhjen edhe për këtë problem: Do të shesin Moratan dhe James Rodriguezin për t’i dhënë më shumë mundësi aktivizimi Ceballosit. Kjo është arsyeja kryesore pse oferta e Barcelonës është parë me skepticizëm nga lojtari i Shpresave të Spanjës. Edhe pse nuk ka dhënë përgjigje përfundimtare, pritet që pas disa ditësh 20-vjecari të firmosë me Realin.

Ndërkohë nga Franca nuk vijnë lajme të mira për Realin e Madridit. Përfaqësuesit e Kylian Mbappe, talentit të Monacos, mësohet se kanë nisur bisedimet me PAG, që i ka ofruar plot 12 milionë euro pagë vjetore 18-vjecarit. Në këto kushte duket se e ardhmja e Mbappese do të jetë po në Francëm, jo te skuadra e Principatës por te PSG.