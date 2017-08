Reginaldo, lojtari më i ri i Laçit

8 gola dhe 4 asiste në sezonin e kaluar me Luftëtarin, ku padyshim ishte një ndër protagonistët kryesorë të sezonit mbi pritshmëritë në Gjirokastër, Reginaldo tanimë i përket Lacit dhe aventura e tij në sezonin e ardhshëm do të jetë bardhezi. Klubi kurbinas ka siguruar firmën me sulmuesin nga Mozambiku që spikati në kampionatin shqiptar vitin e shkuar. Një goditje e vërtetë ajo e Lacit nisur nga të dhënat e 27-vjecarit që ka luajtur më parë në Portugali, por edhe nga fakti se tanimë Reaginaldo tani e njeh më mirë futbollin shqiptar dhe Kategorinë Superiore.

Sulmuesi nga Mozambiku ishte një sulmues i lirë pas përfundimit të detyrimit kontraktual me Luftëtarin dhe Laci ka përfitouar për të bërë një goditje për t’u vlerësuar. Por afrimet për sa i përket sulmi nuk mbarojnë me Reginaldon. Në skuadrën kurbinase kanë vendosur t’i besojnë edhe të riut 21-vjecar Emrush Kaloshi që spikati sezonin e kaluar me Korabin dhe pritet të rritet akoma më tepër nën drejtimin e trajnerit Stavri Nica. Këtë mesjavë trajneri durrsak do të ketë mundësinë për të testuar skuadrën në një takim miqësor me Vllazninë.