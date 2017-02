Renditja UEFA, Rusia fiton një pozicion, parakalon Portugalinë

UEFA rifreskon të dhënat pas ndeshjeve të para me eliminim direkt në Champions dhe Europa League. Sipas të dhënave që dalin nga zyrat e institucionit më të lartë të futbollit europian, për ndeshjet e para të vitit 2017, vendin e parë e mban Belgjika me 1 mijë pikë, e ndjekur nga Rusia me 800 dhe Franca me 667. Është Gjermania që renditet e katërta me 600 pikë dhe më pas vijnë Turqia, Danimarka, Portugalia, Anglia, Polonia dhe Greqia. Pavarësisht se Spanja nuk rezulton në klasifikimin e 10 vendeve të para, vazhdon të mbajë kryesimin e përgjithshëm me 98856 pikë që përfaqësohet me 7 skuadra në Europë, ndërsa Gjermania mban vendin e dytë me 77069 pikë dhe përfaqësohet nga 5 skuadra.

Anglia humbet terren edhe pse vazhdon të qëndrojë në shkallën më të ulët të podiumit duke e ngushtuar në rreth 2 mijë pikë diferencën me Italinë e vendit të katërt. Fitoret e Romës dhe Fiorentinës në raundin e 1/16-ave në Europa League janë një bonus i madh për Serie A që kërcënon të zbresë një pozicion më poshtë skuadrat ishullore. E diferencuar me rreth 17 mijë pikë nga Italia mbetet Franca që duhet të punojë shumë për të hyrë në katërshen e kampionateve më prestigjoze të kontinentit, ndërsa Rusia ka parakaluar Portugalinë. Luzitanët zbresin në vendin e shtatë, ndërsa Ukraina, Belgjika e Turqia mbyllin dhjetëshen e parë.