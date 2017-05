Revolucion te Man. City, largohen 5 lojtarë

Te Manchester City ka nisur një revolucion i vërtetë. Pas largimit të mbrojtësit argjentinas Pablo Zabaleta disa javë më parë, 4 futbollistë të tjerë me emër i kanë dhënë zyrtarisht lamtumirën skuadrës së Pep Guardiolës. Të gjitha rrugët të bëjnë të mendosh se ky do të viti zero për Citiziens, me Sky Blues që do të nisin gjithcka nga e para edhe pse në timon do të kenë sërish Pep Guardiolën. Trajneri spanjoll pritet të bëjë shumë ndryshime në skuadër për sezonin e ri, pasi në edicionin 2016-2017, City dështoi të fitonte qoftë edhe një trofe, duke zhvilluar një sezon të dështuar i cili u bë më pak dhimbshëm vetëm falë kualifikimit direkt për në fazën e grupeve të Champions League, për edicionin e ardhshëm.

Zabeleta ishte vetëm i pari në listën e largimeve, ose më saktë skarcimeve që po bën Guardiola për të ndërtuar një skuadër shumë më të fortë. Disa ditë pas argjentinasit nga Citiziens janë larguar zyrtarisht, dy mbrojtësit e krahut Gael Clichy dhe Bakary Sagna, por dy francezët nuk janë të vetmit sepse edhe spanjolli Jesus Navas dhe portieri argjentinas Willy Caballero, i cili luajti si titullar në gjysmën e dytë të këtij sezoni, i kanë dhënë lamtumirën Manchesterit. Të 4-t këta futbollistë tashmë janë lojtarë të lirë në treg dhe mund të firmosin me atë skuadër që do të dëshirojnë.