Skënderbeu, revolucion në merkato

Pas mbylljes së sezonit pa asnjë trofe, tek Skënderbeu ka nisur revolucioni. Presidenti Ardjan Takaj i ka besuar ndërtimin e skuadrës trajnerit Ilir Daja, teksa ka bërë gati listën e largimeve dhe afrimeve gjatë verës. Hamdi Salihi ka bërë publike mbylljen e aventurës me 6 herë radhazi kampionët e vendit, ndërsa Orges Shehi ka kërkuar kohë për të vendosur nëse do të vijojë më tej me futbollin e luajtur. Në listën e të larguarve janë shumë lojtarë duke nisur me Orelesin, Muzakën, Malajn, Predeskun, Ogunjimin, Fukuin dhe Idrizajn. Në pikëpyetje është e ardhmja e Sergio Junior që në pjesën e dytë të sezonit u aktivizua me formulën e huazimit tek Laci.

Ndërkohë përforcimi i parë pritet të jetë Donjet Shkodra, mesfushori nga Prishtina që u bë i njohur me aktivizimin e tij tek Flamurtari. Autori i 9 golave në edicionin që sapo u mbyll do të kthehet nga Gjermania, ku gjendet me pushime ditën e hënë, për të firmosur marrëveshjen me korcarët. Në listën e dëshirave të trajnerin Daja dhe presidentit Takaj janë mesfushorët Bruno Dita dhe Afrim Taku, kontratat e të cilëve kanë përfunduar me klubet e tyre, Teuta dhe Tirana. Objektivi kryesor mbetet sulmuesi Danilo Alves, që gjendet nën kontratë me Flamurtarin. Pritet të shihet se si do të mbyllet cështja e pagesave të prapambetura tek vlonjatët për të kuptuar të ardhmen e brazilianit. Tek bardhekuqtë mund të rikthehet edhe Bruno Lulaj, mbrojtësi që shkëlqeu me Lacin gjatë këtij sezoni, një futbollist që ishte në planet e trajnerit Daja edhe gjatë merkatos së dimrit.