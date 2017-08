Rey Manaj drejt Spanjës?

Mund të jetë në Spanjë e ardhmja e Rey Manajt, madje mediat iberike e bëjnë transferimin një mundësi shumë të afërt. Në gjurmët e sulmuesit shqiptar që është në pronësi të Interit janë jo vetëm skuadra të Serisë A dhe B në Itali, por edhe Real Oviedo, skuadër e Segunda Divizion në Spanjë që e konsideron qendërsulmuesin shqiptar një përforcim lluksi. Oviedo synon ta marrë Manajn në formë huazimi nga Interi, me Radio Onda Cero që dha fillimisht lajmin, i cili gjeti më pas hapësirë dhe në media të tjera spanjolle dhe italiane.

Manaj në kërkim të minutave të aktivizimit vjen nga një huazim i dyfishtë në Serine A dhe B me Pescarën dhe Pisën në sezonin e kaluar mund të zgjedhë në këtë mënyrë Spanjën pasi më parë gjatë korrikut ishte folur edhe për tratativa mes Interit dhe Fortunës së Dyseldorfit në Gjermani për transferimin e tij sërish në formë huazimi. Me konkurencën e fortë që ekziston në grupin zikaltër, te Interi synojnë që t’i gjejnë 20 vjecarit shqiptar një sistemim në një skuadër ku mund të laujë në vazhdimësi për t’u rritur me Real Oviedon që kërkon të përfitojë nga kjo situatë për ta bërë të sajin futbollistin shqiptar.