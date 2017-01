Reza merr ok nga Irani, gati për Skënderbeun

Reza Karimi më në fund mund të konsiderohet plotësisht një futbollist i Skënderbeut. Sulmuesi 18-vjecar, marrëveshja me të cilin ishte arritur që pesë muaj më parë është pajisuar me dokumentacionin e nevojshëm dhe tashmë munë të cilësohet një “armë” më shumë për ujqërit e dëborës. Lajmië është bërë i ditur nga klubi korcar në faqen e tij në facebook ku është konfirmuar zyrtarizimi i Reza, një lojtar që luan në fazën e sulmit dhe që gjatë fazës përgatitore në Antalya u paraqit shumë mirë me fanellën e kampionëve të Shqipërisë duke lënë mjaft të kënaqur trajnerin Daja.

18-vjecari, priste vetëm dokumentacionin e nevojshëm nga Irani për të patur të drejtën të luajë me Skënderbeun në ndeshje zyrtare dhe në momentin që kjo është bërë e mundur ai mund të konsiderohet si “blerja” më e fundit e bardhekuqve. 18-vjecari cilësohet si një lojtar shumë i talentuar dhe mund të luajë si sulmues krahu por gjithashtu dhe si mesfushor i avancuar.