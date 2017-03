Rezi-Morina, binomi i golit te Kamza

Pas 5 sezonesh në Kategorinë e Parë Kamza është skuadra favoritë e Grupit A për të qenë pjesë e superiores në edicionin 2017-2018. Një projekt i nisur një vit më parë me emërimin e Bledar Devollit trajner i skuadrës, por që kërkon edhe një sforco në fazën e tretë të kampionatit që ky objektiv të kthehet në realitet. Diferenca me Besëlidhjen e vendin të dytë është 10 pikë, distancë të cilën trajneri Bledar Devolli beson se skuadra që ai drejton do ta ruajë edhe pas javës së fundit të fazës së dytë me Burrelin në transfertë.

Formula e kampionatit e përgjysmon diferencën mes ekipeve në fazën e tretë, cka e bën edhe më të ashpër garën, por nuk është ky shqetësimi që ka Devolli.

Ndërthurja e futbollistëve me eksperiencë me elementë të rinj dhe më dëshirë për të dhënë maksimumin është celësi i suksesit të deritanishëm të Kamzës. Ndër më të spikatur janë sulmuesit Rezi dhe Morina, që së bashku kanë realizuar 12 gola në kampionat. Sot mund të ishin pjesë e superiore, por janë penduar që zgjodhën Kamzën.

Nëse nuk shenon Rezi, rrjetën e gjen Morina apo lojtarë të tjerë. Diferencën në fushë te skuadra e Devollit e bën fryma e grupit.

Përkushtimi dhe eksperienca e fituar në krye të Kamzës, e bëjnë Devollin një kandidat të denjë për të qenë trajner i Elitës së Futbollit shqiptar në një të ardhme të afërt. 39-vjecari nuk e fsheh këtë ambicien për ta vijuar bashkëpunimin me drejtuesit e Kamzës edhe pas ngjitjes së mundshme në Superiore.