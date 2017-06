“Rico Perez” mirëpret Spanjë-Shqipëri

Sapnjë-Shqipëri, takimi i vlefshëm për kualifikueset e botërorit “Rusi 2018” do të luhet në stadiumin “Rico Perez” në Alicante. Përballja është e parashikuar më datë 6 tetor. La Roja rikthehet të luajë në këtë stadium pas 2 vitesh, ku më herët në vitin 2015 ata kanë zhvilluar një miqësore përballë Anglisë, e fituar me rezultatin 2-0. Takimi është shumë i rëndësishëm për të dyja skuadrat. Ekipi i teknikut Julen Lopetegui, do të kërkojë 3 pikët për të ruajtur kreun në tabelën e klasifikimit në grupin G, ndërkohë kuqezinjtë tanë do të kërkojnë të marrin një rezultat pozitiv, përballë një kundërshtari tepër të vështirë. Stadiumi, Rico Perez ka një kapacitet prej 29.500 vëndesh. Përpara zhvillimit të këtij takimi, kuqezinjtë tani do të ndeshen më një kundërshtarë të lehtë sic është Liechtenstein, më pas në transfertën e Maqedonisë. Spanja e më pas Italia do të jenë dy ndalesat e fundit, në misionin “Rusi 2018”, ku objektivi i shpallur nga e kuqezinjve është vendi i tretë.