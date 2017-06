Rikthet mbreti Nadal, tiumfon në Roland Garros

Rafael Nadal konfirmohet mbret i tenisit në fushat me dhe. 31-vjecari spanjoll mposhti 3-0 me sete, 6-2, 6-3 dhe 6-1 Stanislas Wawrinkan në finalen e “Roland Garros, duke triumfuar për herë të 10-të në karrierë në Grand Slamin francez, si askush më parë në historinë e tenisit. Një sukses i merituar ky i Nadal, që nga e hëna ngjitet në vendin e dytë në klasifikimin e përgjithshëm pas 3 vjetësh.

Ecuria e tenistit të lindur në Majorka në “French Open” ka qenë e pabesueshme. Mbërriti deri në finale pa humbur asnjë set, me kundërshtarët që iu imponuan ne vetëm 35 gejme, ku përfshihen edhe 5 të fituar nga Wawrinka në finale. Me këtë ecuri theu rekordin e tij të vitit 2008, ku kishte humbur 41 gejme në Grand Slamin e Parisit. Rekordi historik mbahet nga suedezi Bjorn Bjorg, i cil la vetëm 32 gejme në vitin 1978 në fushat me dhe të kuq.

Triumfi i radhës në Roland Garros shënon sukesin e 15 në total në turnetë Grand Slam, 3 më pak se Roger Federer.

Përsa i përket finales me Wawrinkan, ajo nuk pati histori. Përballja u mbyll në vetëm 2 orë e 7 minuta lojë, më tenistin zvicëran që u shfaq nervoz që në setin e parë, duke humbur gejmet 6 dhe 8 me shërbimet e tij.

Të njëjtin gabim e bëri edhe në gejmin e dytë të setit të dytë, me Nadal që triumfonte gjithnjë në shërbim. Wawrinka u dorëzua pa kushte në setin e tretë si në aspektin fizik dhe në atë psikologjik, duke marrë vetëm gejmin e tretë. Një rikthim i pabesueshëm i Nadal që nuk e fitonte një titull Grand Slam që nga viti 2014.