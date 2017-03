Ringrihet Liverpool, mposht Arsenalin

Liverpuli i Jurgen Klop ringrihet dhe e bën sic duhet në një takim të drejtë opë rdejtë . Në Anfield Road, të kuqtë mposhtën 3-1 Arsenalin, duke u shfaqur edhe një herë një kockë e fortë në përballjet me ato që quhen skuadra të mëdha. Rezultati u zhbllokua nga Firminho që në minutë n e 9, kaloi para Liverpulin falë asisti të Mane.

Liverpuli në avantazh falë Firminhos që nuk vonoi pë r ti kthyer nderin Mane, në minutë n e 40 me senegalezin që vuri emrin në tabelë n e golashënuesve.

Skluadra e Arsene Venger reagoi dhe në minutë n e 57 ja doli të rihapte ndeshjen me Welbeck që finalizoi pas asistit të Aleksis Sanchez.

Londinezët kërkuan pa dobi të barazonin ndeshjen, madje pë suan edhe golin e Wijnaldum që vulosi rezultatin në 3-1. Tre pikë të rëndësishme pë r Liverpuilin, që kap për momentin në vendin e tretë Manchester Cityn, që luan këtë të dielë në fushën e Sunderland.

Barazoi ndërkohë Manchester United, me Ibrahimovic që tradhëton këtë herë Murinjon. Ndaj Borunemuth ishte një ndeshje që kishte nisur mirë për United, me Rojon që gjeti avantazhin në minutë n e 23, Borunmotuh gjithsesi ja doli të barazonte me një 11 metësrh të shndërruar në gol nga King, por Surman mori kartonin e kuq duke lënë skuadrën me 10 lojtarë para pushimit. Në pjesë n e dytë United fitoi një penallti që mund të kishte shndërruar fatin e ndeshjes, por Ibra dështoi nga pika e bardhë para Boruc, me Unioted që ndalet në Old Traford.