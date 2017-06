Rivali i Tiranës në Europë humbet yllin e ekipit

Maccabi i Tel Avivit merr një goditje të rëndë vetëm pak orë përpara ndeshjes së parë ndaj Tiranës në Europa League. Pas veteranit Yossi Benayoun i cili zgjodhi ta vazhdojë karrierën te Beitari i Jerusalemit skuadra e trajnerit Jordi Cruiff i cili është djali i legjendës Johan Cryiff, ka humbur shërbimet e lojtarit të saj më të mirë. Nga Maccabbi i Tel Avivit është larguar përfundimisht sulmuesi anësor Tal Ben Haim 2, i cili është zyrtarizuar si blerja më e re e Spartës së Pragës që drejtohet nga ish trajneri i Interit Andrea Stramaccioni. Me largimin e 27-vjecarit, Maccabi Tel Avivit humbet shumë në cilësi sepse Tal Ben Haim 2 ishte lojtari më i rëndësishëm i klubit izraelit dhe më i rrezikshmi në repartin e avancuar pasi cdo aksion sulmues i Maccabbit niste nga këmbët e tij. Ky është një lajm i shkëlqyer për Tiranën që do të kërkojë të bëjë surprizën këtë të Enjte në Izrael duke marrë një rezultat pozitiv që mund ta ndihmonte për të tentuar kualifikimin në turin e dytë të Europa Leagues në sfidën e kthimit që do të zhvillohet një javë më pas në Selman Stërmasi në kryeqytet. Tal Ben Haim në sezonin e fundit shënoi 19 gola me Maccabin e Tel Avivit në të gjitha kompeticionet ndërsa numëron dhe 22 paraqitje e 5 gola të realizuar me kombëtaren izraelite. Pa 27-vjecarin formacioni i trajnerit holandez Jordi Cruiff do të ketë më pak forcë sulmuese. Dy lojtarët më të frikshëm që janë aktualisht pjesë e Maccabbit dhe që mbrojtësit e Tiranës duhet ti kenë në konsideratë janë mesfushori argjentinas Oscar Scarione dhe sulmuesi islandez Vioar Kjartanson.