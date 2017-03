Robin Krasniqi: Do të luftoj për shqiptarët!

Robin Krasniqi do të kërkojë të mbajë lart ngjyrat e flamutrit kombëtar. Në sfidën antipastë të titullit botëror për peshat super të mesme kundër gjermanit me oigjinë armene, Abraham, 29-vjeçari shqiptar synon të çelë rrugën për duelin e titullit botëror disa muaj më pas. Me 50 ndeshje në karrierën e tij si profesionist ku numëron 46 fitore 17 prej të cilave me nokdaun, Krasniqi ka nisur përgatitjet e përballjes që do të zhvillohet në 22 prill dhe në Gjermani konsiderohet “Dueli i Vitit”. Në konferencën për shtyp, Krasniqi shprehet i emocionuar pasi bëhet fjalë për një sfidë prestigjoze. “Në 22 Prill unë mund të shkruaj historinë për popullin Shqipëtar. Populli im si në Kosovë dhe në Shqipëri nuk më konsideronë vetëm si një sportist, por si një pjestar i familjes së tyre”, thekson Krasniqi. 37-vjeçari Abraham i lindur në Armeni mban pasaportë gjermane dhe në karrierën e tij numëron 50 sfida me 45 fitore dhe 5 humbje. Ai ka një karrierë të pasur si kampion bote në peshat e mesme dhe dy here kampion bote ne kategorine super te mesme. Sipas organizatorëve, fituesi i duelit Krasniqi- Abraham do të sfidojë boksierin meksikan, Gilberto Ramirez, mbajtës i gjerdanit ËBO në Las Vegas brenda vitit 2017.