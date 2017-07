Roger Federer në finalen e Wimbledon, kundër Cilic

Roger Federer siguroi finalen e 11 në karrierë në All England Club, pas fitores në vetëm tre sete ndaj numrit 15 të botës Tomas Berdych. 31-vjecari cek i cili shtatë vjet më parë rrugës për në finale eliminoi pikërisht mbretin e këtij sporti zhvilloi një ndeshje të mirë, megjithatë gjërat nuk ndryshuan as këtë radhë në përballjet ndërmjet tyre dhe veterani zviceran regjistroi suksesin e tretë në po kaq takime, përsa i përket vitit 2017. 35-vjecari nga Baseli nuk ishte në një ditë të mirë, gjithsesi numri 5 i klasifikimit të përgjithshëm ATP ia doli mbanë për ta thyer shpejt në servis tenistin cek. Berdych reagoi mirë dhe e njëjta gjë u përsërit edhe në game-n e tetë, sidoqoftë këto ishin të vetmet raste me break në dy setet e para, sete që u mbyllën me tie break. 7 herë fituesi i Wimbledonit u tregua tepër i qetë në shërbim dhe falë eksperiencës i mbylli të dy setet me rezultatin identik 7-4.

Seti i dytë ishte gjithashtu edhe seti më i rivalizuar, sepse në të tretin Federer pasi anuloi dy mundësi të kundërshtarit për break e mposhti në servis numrin 11 të turneut, duke kompletuar përfundimisht fitoren 7-6, 7-6 dhe 6-4 në më pak se dy orë e gjysmë lojë, duke e cuar në 19-6 bilancin ndërmjet tyre. Federer që kishte fituar radhazi shtatë përballjet e fundit ndërmjet tyre kthehet në finalen e madhe të Ëimbledonit pas dy vjetësh, ndërsa Berdych ashtu si edhe një vit më parë e ndal vrullin pikërisht në fazën gjysmëfinale. Tenisti helvet tashmë kërkon kurorën e tetë në kryeqytetin britanik dhe njëherësh titullin e 19 Slam në karrierë duke u shkëputur kështu akoma më shumë nga tenistët më të afërt në aktivitet Rafael Nadal dhe Novak Djokovic. Në 35 ndeshjet e këtij sezoni Federer ka pësuar vetëm dy humbje, me rusin Evgeny Donskoy në Dubai dhe Tommy Haas në Stuttgart, ndeshje ku gjithsesi tenisti zviceran pati në të dy rastet “match point” për të fituar takimet.

Përballë në finalen e ditës së dielë Federer do të ketë tenistin kroat Marin Cilic, pasi numri 6 i botës përmbysi disavantazhin e setit hapës ndaj tenistit nga Shtetet e Bashkuara Sam Querrey, për të fituar gjithë takimin me shifrat 6-7, 6-4, 7-6 dhe 7-5, në një ndeshje që zgjati plot tre orë. Querrey ishte i pari tenist amerikan që kualifikohej për në gjysmëfinalen e një turneu Slam që nga viti 2009, sidoqoftë falë përvojës Cilic siguroi finalen e parë në karrierë në Wimbledon, ku do të masë forcat pra me Roger Federer. Tre vjet më parë në New York tenisti kroat e mundi Federerin në gjysmëfinale në vetëm tre sete, për të fituar më pas trofeun e US Open ndaj japonezit Nishikori, gjithsesi kjo është edhe fitorja e vetme e Cilic në shtatë përballjet ndërmjet tyre. Vlen të përmendet madje edhe rasti i edicionit të kaluar, po në Wimbledon, në një ndeshje epike ku Marin Cilic pati plot tre mundësi për të mbyllur takimin në vetëm katër sete, por Federer i ndihmuar edhe nga publiku londinez bëri një përmbysje heroike duke triumfuar 3-2 pas pothuajse tre orësh e gjysmë lojë.