Roland Garros, Super Thiem, turpërohet Djokovic

Një Novak Djokovic që nuk njihej duke treguar shumë pak nga potenciali i dha lamtumirën në fazën cerekfinale grand-slam-it të dytë të vitit Roland Garros. Kampioni në fuqi i French Open dhe njëkohësisht numri 2 i Botës, u eliminua në mënyrë të pabesueshme nga Dominic Thiem. Austriaku i talentuar u konfirmua si nga tenistët më të mirë për momentin në fushat me dhe të kuq duke bërë surprizën e madhe në turneun parizien. Numri 7 i Botës dhe favoriti numër 6-të për të triumfuar në Roland Garros arriti ta thyente lehtësisht në 3 sete, Nolen i cili vetëm në setin e parë të cilin 23-vjecari e fitoi me tiebreak arriti të rezistonte disi. Thiem u hakmorr për atë humbje në Romë ndaj Djokovic duke mbyllur llogaritë me serbin në 2 orë e 17 minuta lojë. Në setin e parë tenisti austriak triumfoi 7-5 në tiebreak ndërsa në dy setet e tjerë humbi vetëm 3 game, duke fituar 6-3 të dytin dhe 6-0 të tretin për të shkurorëzuar serbin Djokovic.

Në gjysmëfinale Thiem do të ketë përballë, spanjollin Rafael Nadal favoritin e madh për të fituar në French Open. Thiem në fakt është i vetmi tenist që e ka mposhtur Rafën në fushat me dhe të kuq gjatë këtij edicioni pasi fitoi në Romë ndaj spanjollit. Në 5 takimet që ka zhvilluar deri tani në grand-slamin parizien 23-vjecari nuk ka humbur asnjë set një tregues i qartë ky për potencialin e madh që zotëron Dominic Thiem. Megjithatë Nadal do të shkojë më i freskët në përballjen mes tyre, sepse 30-vjecarit nga Mallorca iu deshën vetëm 52 minuta për të nxjerrë jashtë bashkëkombasin e tij, Pablo Carreno Busta. Nadal fitoi setin e parë 6-2 ndërsa në setin e dytë e dytë, kur rezultati ishte 2-0 në favor të 9-herë fituesit të Roland Garros, përfitoi nga terheqja e Carreno Bustës për probleme muskulore duke avancuar në ruandin e 4 më të mirëve.