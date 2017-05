Roma i shtyn festen Juventusit, e mundi ne “Olimpico”

Roma i dha vetes një shans dhe pse minimal për titulin kampion pasi mundi 3-1 Juventusin në Olimpico pas një ndeshje shumë emocionuese, ku bardhezinjtë ndjenë lodhjen e Champions. Skuadra e Spaletit pavarësisht se nuk e nisi mirë takiin pas golit të Leminas arriti të barzojë rezultatin para fundit të pjesës së parë me anë të De Rossit.

Në pjesën e dytë dëshira e verdhekuqve bëri diferencën me Romën që këmbnguli me tepër dhe n të 56-tën mori epërsinë me El Sharawyn.

Ndërkohë qershinë mbi tortë e vendosi Naingolan që realizoi dhe golin e 3-1 duke reduktuar në katër pikë diferencën me Juventusin kryesues që duhet të gabojë në të dyja javët e mbetura për të dorëzuar titullin te Roma, dicka që duket tejet e vështirë.