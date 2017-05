Roma, legjenda Totti largohet pas 24 vitesh

Pas 24 vjetësh u largua një legjendë, Francesco Totti. Një futbollist që la gjurmë jo vetëm në Itali, por në mbarë botën dhe që për të gjithë karrierën e tij vendosi të mbante të veshur vetëm një fanellë atë të verdhekuqve, aq sa dhe parrulla e shpalosur nga tifozët në fillim të ndeshjes se “Totti është Roma” është treguesi më i mirë i trashëgimisë që 41 vjecari la në klubin që i përkushtoi të gjithë karrierën e tij.

Fundi i një karriere por jo i një futbollisti, që do të mbetet gjithmonë në zemrat e të dashuruarve me futbollin duke qëndruar besnik i ngjyrave në një futboll ku flitet gjithmonë e më pak për përkushtimin ndaj fanellën e simboleve të një skuadre. Me Romën fitoi një titull kampion në vitin 2001, por më shumë se trofetë Totti la pas një kujtimin e një futbolli që luhet më shumë për dashuri se për tituj, ndaj dhe festa e lamtumirës e përgatitur në fund për kapitenin e përjetshëm, mbetet gjithsesi shumë e vogël për perandorin më të madh të futbollit roman.