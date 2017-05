Roma zgjedh Di Francescon për stolin

Roma ka zgjedhur pikërisht atë. Do të jetë Eusebio Di Francesco, pasuesi i Luciano Spallettit në stolin e skuadrës verdhekuqe. Me Spalletin që ka marrë rrugën drejt Interit, drejtori sportiv i Romës Monchi ka vendosur për ti besuar stolin ,Di Francescos i cili pas 5 sezonesh do të lërë Sassuolon, për tu rikthyer te skuadra ku u bë i famshëm si futbollist. Drejtuesve të Romës u pëlqen filozofia e lojës së 47-vjecarit nga Pescara me Di Francescon që skemë të preferuar ka 4-3-3, një skemë sulmuese dhe shumë e ekulibruar por mbi të gjitha drejtori sportiv Monchi vlerëson më tepër karakterin e trajnerit aktual të Sassuolos.

Në ditët e ardhshme Di Francesco do të zhvillojë një takim me presidentin e klubit nga Reggio Emilia Squinzi në mënyrë që ky i fundit ta lërë të lirë nga cdo detyrim kontraktual, për të bërë të mundur kalimin e tij te Roma. Roma nuk mendon vetëm për pankinën por edhe për merkaton. Për ti shpëtuar ndëshkimeve të fair-play-it, financiar do të sakrifikohet një prej dy mbrojtësve, greku Manolas ose gjermani Rudiger. Për prapavijën ndërkohë pëlqeht Lindelof i Benficës. Përsa i përket sulmit me Edin Dzekon të konfirmuar tashmë edhe për sezonin e ardhshëm do të sakrifikohet Diego Perrotti, ndërsa mund të afrohet një mes Papu Gomez dhe Defrel.