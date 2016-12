Ronaldo, ofertë 100 mln Euro në sezon nga Kina

Tjetër cmenduri nga Kina. Menaxhari i Cristiano Ronaldos, Jorge Mendez, i ftuar në një emision televiz në Spanjë ka pranuar se dhe klienti i tij, fituesi i “Topit të Artë” për vitin 2016, ka marrë një ofertë marramendëse nga klubet kineze, që e tejkalon atë të Carlos Tevez. Mendes bëri të ditur se një skuadër në Kinë ka ofruar një pagë prej 100 milion Euro në vit për Cristiano Ronaldon, ndërsa Realit i ka ofruar 300 milion Euro që të lërë të lirë futbollistin. Një ofertë që do të bënte të mendohej cdo lojtar, por jo Cristiano Ronaldon, me Mendesin që ka theksuar se paratë nuk janë gjithcka për futbollistin, i cili është i kënaqur dhe me fitimet aktuale te Reali i Madridit.

Mendes gjithashtu ka shtuar se Ronaldo nuk ka ndërmend të largohet nga Reali për momentin dhe pse për më tepër kërkon që dhe për disa vite të jetë sërish në qendër të vëmendjes me klube të mëdha europiane përpara se të vrapojë pas parave sic kanë bërë disa futbollistë të tjerë, me Carlos Tevez, që është shembulli më i fundit, teksa argjentinasi pranoi një kontratë prej 38 milion Euro në sezon për të luajtur në Shangai.