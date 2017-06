Ronaldo zyrtarisht nën akuzë për evazion fiskal

Pas Leo Messi, edhe Cristiano Rondo duhettë bëjë llogaritë organet tatimore në Spanjë. Prokuroria e Madridit ka akuzuar portugezin se ka krojuar një shoqëri Ad Hoc, me qëllim shmangien e taksave duke shkaktuar një dëm financiar gati 15 milionë euro nga të ardhurat e të drejtës së imazhit për periudhën 2011-2014. Sipas hetimeve, Ronaldo i ka shmangur me vetëdijë të plotë detyrimet tatimore.

Në në fushën e blertë gjithcka shkon në perfeksion për 32-vjecarin, që arriti një triumf të dyfishtë në La Liga dhe Champions, nuk mund të thuhet e njëjta më atë që po i ndodh me organet tatimore apo me akuzat e Football Leaks, që ka zbuluar se katër herë fituesi i Topit të Artë depozituar në shoqëritë off Shore në ishujt Virgine rreth 150 milionë euro të përfituara nga të drejtat e imazhit.

Në muajin prill të këtij viti Ronaldo është përballë me një tjetër akuzë të rëndë, atë të përdhunimit, që lidhet me një ngjarjë që ka ndodhur më 13 qershor të 2009-ën në Las Vegas.

Nga rindërtimi i ngjarjes mësohet se CR7 ka kryer marrëdhënie seksuale me një vazjë, emri i së cilës nuk është bërë publike, pa dëshirën e saj. Madje futbollisti i Realit raportohet se e ka blerë me para heshtjen e saj, në mënyrë që cështja të mbyllej nga gjykata. Gjithsesi përfaqësuesit ligjorë të futbollistit kanë mohuar që dicka e tillë të ketë ndodhur.