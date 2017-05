Rossi lë pas problemet, gati për Mugellon

Valentino Rossi është mirë dhe të Enjten do të jetë me shumë gjasa në Mugello aty ku do të zhvillojë vizitat mjekësore. Situata e Doktorit pas atij aksidenti në garat motorcros, është përmirësuar ndjeshëm, dhe nuk parashikohet të ketë probleme për Rossin, i cili do të zbresë rregullisht në pistë në Cmimin e Madh të Italisë. Gjithcka do të kuptohet më mirë pas provave të para të lira që do të zhvillohen të Premten, por mundësitë që 9-herë kampioni i Botës të garojë në Mugello janë të mëdha.

Doktori po pushon prej disa ditësh dhe tani ndihet shumë më mirë dhe duket se i ka lënë pas problemet në gjoks. 48 orët e ardhshme do të jenë vendimtare për 38-vjecarin italian i cili po rifiton pak nga pak gjëndjen e tij më të mirë fizike në mënyrë që në Mugello të garojë normalisht pasi mungesa e tij në pistën e shtëpisë do të bënte që Rossi të humbte terren ndaj rivalëve në garën për titull. Pas 5 garave të para, klasfikimi i përgjithshëm i kampionatit Botëror të Moto Gp, kryesohet nga Maverick Vinales me 85 pikë i ndjekur nga Dani Pedrosa me 68 dhe Valentino Rossi me 62 pikë.