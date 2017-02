Ramadani: Kujdes Pejic, me Kukësin vetëm fitore

Ekuban dhe Trashi vendosin transfertën me Kukësin në favvor të Partizanit. Është i bindur për suksesin e të kuqve “Ylber Ramadani”, mesfushori 20-vjecar që këtë sezon, pas largimit Sormanit ka gjetur më shumë hapësira në formacion. Sipas tij është momenti që edhe skuadra e Ernest Gjokës të shijojë humbjen e parë sezonale në kampionat

“Unë mendoj se për Partizanin do të shënojnë Ekuban dhe Trashi, ndërsa Kukësi do të mendoj se do të pësojë humbjen e parë.”

Në takimin e fazës që parë të luajtur në “Zeqir Ymeri” vendosi goli i Pero Pejicit. Është pikërisht sulmuesi kroat të cilit i druhet më shumë Ramadani në këtë përballje të tretë sezonale me verilindorët.

“Lojtari ndaj të cilit duhet të kemi më shumë kujdes është Pero Pejic. Është një sulmues shumë i mirë dhe me eksperiencë, por loja do të jetë e fortë dhe vendimare edhe në mesfushë. Duhet të kemi kujdes në cdo repart.”

Partizanit, thekson më tej Ramadani, vetë pozicioni në renditje i imponon të kërkojë maksimumin në këtë transfertë të vështirë ndaj një rivali direkt për titull.

“Në cdo ndeshje ne synojmë maksimumin e natyrisht edhe ndaj Kukësit do të luajmë vetëm për fitore, por rezultatin përfundimtar vetëm zoti e ti.

Faktin që të kuqtë i zhvillojnë seancat stërvitore në një terren me bar sintetik, sipas Ramadanit është e ndihmon skuadrën e Starovës të përshtatet me fushën e “Zeqir Ymerit”.

Sigurisht që është pozotive për ne sepse gjatë javës ne stërvitemi në në terren të ngjashëm. Më Kukësin ndajmë të njëjtin kompleks, por oraret e kemi të ndryshme.

“Partizani udhëton me moral të lartë drejt Kukësit, pas suksesit në Derbi, por kurrsesi auforik, këmbëngul Ramadani.”