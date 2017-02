“Rrëshkitje mbi akull”, 20 autogola në një ndeshje në Rusi

Publiku kishte paguar për të parë një ndeshje të vërtetë hokeji, por ajo që pa ishte thjesht një shfaqje teatrale me portierë të palëvizshëm dhe që madje shënonin dhe vetë autogola. Në Rusi, në qytetin e Arkhangelsk, ndeshja Super League të Rusisë mes Baikal Energiya dhe Vodnik përfundoi me rezultatin 11-9, por askush nuk u lumtura për këtë fitore të skuadrës së tyre. Takimi ishte 0-0 22 minuta deri përpara përfundimit, përpara se portirët të qëndroni të palëvizur mbi akull me Pivovarov të Vodnik që shënoi 3 autogola njëri pas tjetrit.

Baikal Energiya u kundërpërgjigj me nëntë autogola, por Pivovarov kishte marrë përsipër të hynte në librin Guiness duke shënuar dhe tetë herë të tjera në portën e tij brenda 7 minutave. Pas këtij “teatri” publiku reagoi ndaj lojtarëve të të dyja skuadrave, ndërsa Federata Ruse e Hokejit ka bërë të ditur se do të ndëshkojë të dyja skuadrat. Ngjarja e ndodhur në këtë ndeshje hokeji riktheu në vëmendje skandalin e Olimpiadës së Londër 2012, kur në takimet e Badmintonit, kur 8 lojtare të Koresë së Jugut, Kinës dhe Indonezisë u përpoqën të manipulonin rezultatet për të patur një short më të favorshëm në raundin tjetër.