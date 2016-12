“Rusi 2018”, gati “Zenit Arena”

Stadiumi i Zenitit të Shën Petërburgut “Zenit Arena” është një nga impiantët e para që është gati për Botërorin “Rusi 2018”. Impianti që dikur njihej me emrin “Krestovsky” është deklaruar zyrtarisht i përfunduar 8 vjet nga nisja e punimeve, pas shtyrjeve të vazhdueshme si pasojë e skandalave korruptive. Stadiumi i ri është i tëri i mbuluar dhe gjithashtu ka dhe një fushë tërësisht të lëvizshme. Gjithsesi sipas FIFA-s punimet në të nuk mund të quhen ende të përfunduara, pasi duhet të plotësohen dhe disa kushte të tjera, që ky impiant të cilësohet si i kompletuar.

Shpenzimet për rindërtimin e tij kapin një vlerë prej 600 milionë Dollarësh dhe “Zenit Arena” pritet të jetë një prej stadiumeve më modern në kontinent duke ofruar shumë facilitete për tifozët që do të jenë të pranishëm në stadium, në ndeshjet e ekipit vendas të Zenitit apo dhe të Botërorit “Rusi 2018”. Pikërisht sa i përket Kupës së Botës, në këtë impiant do të luhet dhe një ndeshje gjysmëfinale e Botërorit ndërsa do të mirëpresë dhe ndeshje të Euro 2020. Kapaciteti i tij aktual është rreth 68 mijë vende.