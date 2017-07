Sadiku dhe zgjedhja e Legias: Erdha për ndeshje të rëndësishme

Pas transferimit të bujshëm te Legia e Varshavës, Armando Sadiku zbulon për herë të parë dhe ekskluzivisht për “Super Sport” zgjedhjen e bërë. Bomberi shqiptar preferoi gjigandët polakë, përpara ofertave nga Rusia, Greqia dhe Izraeli.

“Të gjithë, por edhe unë vetë, prisja ndonjë skuadër në ndonjë kampionat të madh në Europë si Gjermania apo Italia. Ditën e hënë kisha përpara meje katër oferta dhe Legia ishte skuadra që më ofroi gjithçka më të mirë se të tjerat. Nuk u mendova dy herë, por e firmosa menjëherë kontratën. Pasi kalova vizitat mjekësore e firmosa kontratën dhe do të nis menjëherë stërvitjen. Do të jem gati prej fundjavës që të luaj në kampionat me Legian.”

Legia ishte interesuar për sulmuesin kuqezi prej mbylljes së Europianit në Francë, por edhe pse transferimi u realizua me një vit vonesë, entuziazmi është i lartë. Në Varshavë, Sadiku synon të afirmohet në futbollin e madh kontinental, por edhe të vijojë rritjen në aspektin personal.

“Legia më ka dashur që para një viti kur përfunduam Europianin dhe trajner ishte Besnik Hasi. Kalimi nuk u konkretizua sepse unë po prisja diçka edhe më të mirë. E desh fati që tani të më kërkonin prapë dhe firmosa këtu. Jam shumë i kënaqur sepse i shoh të gjithë njerëzit këtu që më kanë pritur me shumë entuziazëm. Tifozeria, stadiumi dhe kushtet janë perfekt për tu zhvilluar akoma më shumë në karrierën time si futbollist.”

Sadiku zbuloi edhe arsyen për të cilën klubi më i suksesshëm polak, fitues i 12 titujve kampionë dhe 18 Kupave vendosi të investojë 1,8 milionë euro për kartonin.

“Shpresoj që të shënoj sa më tepër gola dhe të ndihmoj ekipin. Te Legia kanë ambicie dhe duan të shkojnë sa më lart në Champions, sepse nuk u mungon asgjë. Që kur firmosa ditën e parë, drejtori sportiv më tha: Ne të duam për ndeshjet e rëndësishme, sepse aty kanë mungesa, pasi në kampionat dhe në Kupën e Polonisë janë dominantë. Por, në Champions mungojnë golat që të përmbushin objektivat që klubi ka, të paktën për të kaluar fazën e grupeve.”

Entuziast për aventurën e re, Sadiku po pret me padurim të debutojë te Legia, me sigurinë se do arrijë ti fitojë zemrën edhe mbështetësve, që njihen si një ndër tifozeritë më të zjarrta në Europë.

“Jam gati dhe po pres me padurim që të luaj ndeshjen e parë me Legian. Do të jetë shumë emocionuese. Shpresoj që t’ia fitoj zemrën tifozerisë prej ndeshjes së parë në shtëpinë tonë. Besoj që çdo gjë do të shkojë mirë. Unë nuk ndihem në presion, pasi jam i sigurt në veten time. Do të jap 100 për qind në çdo ndeshje. Kudo ku kam shkuar ia kam fituar zemrën tifozëve dhe besoj se kjo gjë do të ndodhë edhe këtu te Legia.”