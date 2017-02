Sadiku, supergol deçiziv për Luganon

Armando Sadiku heroi i Luganos në suksesin mininal në fushën e Sant Gallenit. Sulmuesi shqiptar rezultoi vendimtar me golin e tij, që i dhuroi tri pikë shumë të rëndësishme skuadrës së drejtohet nga Tramezzani për objektivin mbijetesë.

Në minutën e 65-të të kësaj sfide, 25-vjecari pasi i hapi rrugë topit me gjoks finalizoi me forcë dhe saktësi me të majtën nga vija e 16 -metrave në një pozocion paksa të prirët, me topin që ishte i pakapshëm për portierin vendas.

St. Gallen pati raste për ta barazuar takimin, por dicka e tillë nuk ndodhi duke i dhënë më shumë vlerë golit të sulmuesit të kombëtares shqiptare, që po i kthehet formës së tij më të para para eliminatores së 24 marsit me Italinë, që do të zhvillohet në Palermo.

Në fakt Sadiku ka shënuar në 3 nga katër përballjet e Luganos në kampionat për vitin 2017-të. Pas startit të keq në transfertë me Bazelin, që përfundoi 4-0, Sadiku e gjeti golin e tij të parë me skuadrën e re në fitoren 3-0 me Grasshopers. Një javë më pas realizoi golin e vetëm të Luganos në barazimin 1-1 në fushën e Vaduzit, dhe së fundmi në këtë sukses me Saint Gallenin që e katapulton ekipin që drejtohet nga Tramezzani në vendin e 6-të në Superligën e Zvizrës.