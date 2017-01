Sadiku: Te Lugano për të arritur maksimumin

Armando Sadiku është zyrtarisht i Luganos. Sulmuesi i Kombëtares kompletoi transferimin në formë huazimi për 6 muajt e ardhshëm duke u ribashkuar me Paolo Tramezzanin, ish ndihmësin e De Biasit që prej pak ditës ka marrë drejtimin e Luganos.

“Po është e vërtetë sot firmosa me Luganon, është një skuadër ku rikthehem edhe besoj se e njoh ambientin ndaj dhe do të bëj mirë në këto muaj, jam gati të stërvittem dhe të jap përditë maksimumin që të arrij në formën time optimale dhe të ndihmoj për m bijetesën e Luganos.”

Për Sadikun bëhet fjalë për një rikthim në skuadrën ku luajti gjatë periudhës 2012-2013 duke shënuar edhe 24 gola në 43 ndeshje, sulmuesi konfirmon se tratativat me Luganon kishin nisur prej kohësh, por ishte marja e detyrës së trajnerit nga Tramezzani që vulosi gjithcka.

“Eshtë e vërtetë që fakti që Tramezzani është aty përben një avantazh të madh për mua. Sic ka thënë edhe presidenti renzetti tratativat mes nesh kishin nisur që në nëntor por me mbërritjen e Tramezzanit gjithcka u bë më konkrete . Une me menaxherin kishim vendosur disa kushte dhe pasi u plotësuan firmosëm. Jam gati për këtë aventurë pasi njoh trajnerin, presidentin, ambientin dhe besoj se do të luaj cdo ndeshje për të dhënë maksimumin.”

Te Lugano do të jenë 6 muaj të rëndësishëm, pasi synohet që me këtë transferim Sadiku të ketë një vitrinë më prestigjioze për të shfaqur vlerat e tij, në mënyrë që në merkaton e verës të bëjë hapin e madh në një skuadër me prestigj në Europë.

“Pas dëmtimit që pata në menisk nuk kisha bërë paraqitje optimale në 5 ndeshjet e fundit me Zyrihun, por tani besoj se jam gati për të dhënë maksimumin, natyrisht me punë cdo, ditë, duke shpresuar që deri në maj të kem arritur formën time më të mirë, që të bëj hapin e karrierës, edhe spe për momentin unë mendimet e mia i kam të fo0kusuara vetëm te mbijetesa e Luganos”

Kur flitet për heroin e Europianit, nuk mund të lihet kursesi mënjanë Kombëtarja, Sadiku pavarësisht zhgënjimit në ndeshjet e fundit ku e ka vuajtur mungesën në përfaqësuese, shikon me ambicie drejty 2017 kuqezi

“Kam djersitur më shumë në ato ndeshje që kam qenë në tribunë se sa do të kisha djersitur në fushë. I kam vuajtur shumë, është e vërtetë që kemi pësuar zhgënjime, por kemi shpresa dhe ne nuk dorëzohemi. Ashtu sic fitoi Izraeli në Shqipëri edhe ne mund të fitojmë, atje , apo të fitojmë edhe ndaj Italisë në Palermo. Deri sa matematika na lejon do të luftojmë. Unë shpresoj që deri në mars të jem në formë optimale që të luaj kundër Italisë, duke shpresuar në një fitore”.