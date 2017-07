Safet Gjici konfirmon largimin e Gjokës

Presidenti i Kukësit, Safet Gjici për herë të parë në një intervistë për Top Channel ka konfirmuar largimin e trajnerit Gjoka nga stoli I kampionëve të Shqipërisë duke theksuar se kompeticioni europian ishte testi i vazhdimësisë për të, dhe pse në fakt kontrata zyrtare e 47 vjecariy me klubin kishte përfunduar që në fund të muajit maj.

Gjithmone testi për të qenë trajner i Kukësit ka qenë turi i parë i ndeshjeve në Europë. Por, një profesionist kur e sheh që dëmtoi klubin, historinë dhe anën financiare duhet të ikte vetë.

Gjici bën Gjokën përgjegjës për eliminimin dhe shkaku i prishjes mes tyre është caktimi I Pejicit për të goditur penalltinë në ndeshjen me Sherifin.

Kam bërë një analizë me veten dhe mendoj se një nga arsyet është mungesa eksperiencës së trajnerit. Më ka mbetur diçka peng po të isha unë trajner nuk do ja lija atë penallti Pejiçit. Atij i është thënë që në rast se do të ketë penallti mos ta gjuante Pejiç. Të isha unë do të vendosja ta gjuante Emini.

Ndërkohë vetë Gjoka ka zgjedhur rrjetet sociale për të reaguar nëpërmjet një postimi thumbues që duket se I adresohet pikërisht presidentit të verilindorëve.

“I ka hije detit vala, I ka hije kalit shala, por mbi të gjitha I ka hije burrit fjala”.