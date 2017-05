Salihi kërkon falje për gjestin!

Një karrierë e gjatë nga Europa në Azinë e largët, Kinë, Amerikë e Izrael, mbi 50 gola të shënuar me Kombëtaren, Hamdi Salihi është një nga ata futbollistë që kanë spikatur jo vetëm me talentin dhe klasin e tij, por edhe sjelljen prej një profesionisti model. Për këtë arsye ka qenë akoma edhe më i bujshëm ai gjest plateal me grisjen e kartonit të Enea Jorgjit në ndeshjen Kukësi-Skënderbeu. I ka kushtuar 10 ndeshje pezullim, vështirë të gjesh një precedent të tillë në karrierën e tij, por vetë Salihi pas marrjes së dënimit ka reaguar me një deklaratë që vërteton se mbetet një shembull profesionalizmi, duke kërkuar falje për gjestin ndërsa shprehet për faqen zyrtare të Skënderbeut.

“Më vjen keq, vërtetë për atë çfarë ndodhi në fushën e lojës, në atë përballje finale. Tensioni, presioni dhe nervat e lojës janë në nivele shume të larta, pasi po shikonim që mundi dhe sakrifica jonë po hidhej poshtë nga një individ, por duhej të ruanim qetësinë dhe të vazhdonim lojën me ato mundësi që kishim. Më vjen keq për veprimin e nxituar, por nervat e lojës ndikuan shumë. Ai nuk është një veprim shëmbull për të ardhmen e futbollit, ashtu siç nuk janë dhe provokimet që na u bënë në fushë. Shpresoj në mirëkuptimin tuaj, në veçanti të tifozëve të Skënderbeut, pasi siç dihet, natyra e vërtetë e Salihit, por edhe e gjithë klubit të Skënderbeut nuk është ajo që u pa në Kukës.”

Është kjo deklarata e Hamdi Salihit, i aftë për të pranuar se ka gabuar pavarësisht rrethanave, një reagim i denjë për një futbollist të rangut të tij, vërtetimi se 33 vjecari mbetet një model për tu ndjekur edhe jashtë fushe.