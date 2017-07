Salillari: Stadiumi, gati në nisjen e sezonit

Teuta ka nisur fazën përgatitore prej disa ditësh, teksa ajo që bie në sy janë largimet e shumta në formacion. Megjithatë Djemtë e Detit e kanë marrë seriozisht këtë edicion, me premtimin për të synuar Europën, objektiv që nis nga rregullimi i infrastrukturës. Shorti i hedhur një ditë më parë vendosi që Teuta të luajë ndeshjen e parë të sezonit në shtëpi ndaj Luftëtarit. Shefi i klubit, Edi Salillari komenton shortin teksa bën edhe një rezyme të punës së nisur në Niko Dovana.

“Po punohet në stadium gjatë kësaj periudhe. Kur të fillojë kampionati do të jetë ndryshe. Shorti është i pranueshëm sepse kemi ndeshjen e parë në shtëpi. Pastaj nëse bie Partizani apo Skënderbeu pak rëndësi ka pasi herët apo vonë do të ndeshemi me ta.”

Nga infrastruktura dhe shorti vëmendja kthehet tek ekipi. Skuadra prej disa ditësh ka nisur punën, teksa trajneri Gugash Magani ka filluar punën për seleksionimin e elementëve që do të ketë në përbërje edicionin e ri. Salillari bën të ditur programin e fazës përgatitore si dhe jep opinionin e tij për nisjen e kampionatit më datën 9 shtator.

“Ekipi do të jetë një alternim i të rinjve me lojtarët me eksperiencë. Kemi filluar fazën përgatitore në Durrës, teksa më 17 korrik shkojmë në Itali për 3 javë. Kemi planifikuar edhe ndeshje miqësore atje. Ne si klub nuk ishim dakord për nisjen e kampionatit kaq vonë por ky ishte një mendim i shumicës të cilës duhet ti bindemi. Megjithatë do ta vuajmë të gjithë.”