Sampdoria, 6 minuta “të çmendura” ndaj Bolognas

Fitore me përmbysje e Sampdorias në shtëpi ndaj Bolonjës. 3-1 përfundoi ky takim në “Luiggi Ferraris”, ku vendasit shpërthyen në 8 minutat e fundit të lojës. Në pjesën e parë skuadra e Donadonit befasoi me golin e Dzemailit me një goditje të kalibruar nga jashtë zonës. Presioni i vazhdueshëm i të besuarve të Gianpaolos u shpërblye në minutën e 82-të me golin e Muriel nga pika e bardhë e penalltisë.

Ende pa mbyllur festën e golit të barazimit, Schick realizoi të dytin për vendasit pas një kundërsulmi të shpejtë. Dy minuta para përfundimit të kohës së rregullt, Mbaye në tentativë për të larguar topin, shënon në portën e tij.