San Antonio nuk njeh moshë, kalon Houston në finalen 5

San Antonio u beson veteranëve dhe arrin të fitojë në përballjen e pestë të gjysmëfinales së Perëndimit kundër Houston Rockets pas kohës shtesë me rezultatin 110-107. Në “AT&T Center” ishte Manu Ginobili ai që në sekondat e fundit blokoi James Harden që nuk arriti të ndihmonte skuadrën e tij në një mbrëmje ku gjithçka shkoi keq edhe pse e mbylli mbrëmjen me 33 pikë 10 ribaunde dhe po kaq asiste. Pas 4 ndeshjeve të para ku gjithçka ishte në barazpeshë, përballja e pestë dhuroi ekujlibër dhe spektakël edhe pse në mesin e periodës së tretë lojtari më i mirë i Spurs, Kawhi Leonard pësoi një dëmtim në kaviljen e majtë. Me daljen e Leonard, “Raketat” tentojnë arratinë por Ginobili arriti të merrte në dorë situatën duke barazuar shifrat 101-101. Në kohën shtesë, Harden që deri në ato momente ishte një nga lojtrarët më të mirë në parket hoqi spinën papritur.

Në sekondat e fundit, organizatori i Houston kërkoi 3 pikët e barazimit por argjentinasi Ginobili e bllokoi saktësisht duke i dhuruar fitoren e tretë në 5 ndeshjet e zhvilluara skuadrës së Greg Popovich. Në kohën shtesë rezultoi vendimtar edhe Danny Green që shënjestroi 7 nga 16 pikët e mbrëmjes së tij. Tashmë beteja zhvendoset në “Toyota Center” të Enjten në mbrëmje ku San Antonio ka në dorë match point-in e parë për të arritur finalen e Perëndimit aty ku e pret Golden State. Lajmi i mirë për skuadrën e Popovich është deklarata e Kawhi Leonard i cili njoftoi menjëherë pas ndeshjes se do të jetë gati për derbin e 6 të Teksasit.