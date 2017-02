“Selman Stermasi” kthehet në çështje

Merr një tjetër rrjedhë të papritur cështja e shumëdiskutuar e Selman Stërmasit. Akordi publik në praninë e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj mes Presidentit të Tiranës Refik Halili dhe atij të Partizanit Gazment Demi sanksinoi luajtjen e ndeshjeve të skuadrës së kuqe në impiantin kryeqytetas për pjesën e mbetur të sezonit. Ndeshja e parë në Selman Stërmasi është ajo e kësaj fundjave me Vllazninë, por nëpërmjet një letre drejtuar Partizanit, Tiranës dhe FSHF e cila mban firmën e Drejtorit të Policisë së Tiranës Ervin Hodaj bëhet e ditur se Policia e Tiranës nuk mund të garantojë mbarëvajtjen dhe sigurinë e ndeshjes pasi ka informacion se tifozët e Tiranës planifikojnë të shkaktojnë trazira për të penguar zhvillimin e ndeshjeve në stadiumin bardheblu nëpërmjet disa mënyrave duke u konfliktuar me tifozët e Partizanit, duke bllokuar hyrjet e stadiumit, si dhe duke u përpjekur të kryejnë akte të ndryshme dhune në stadium gjatë ndeshjes. Drejtoria e Polcisië së Tiranës ka kërkuar nga aktorët e përfshirë gjetjen e një zgjidhje tjetër për të evituar aktet e dhunës. Një detaj ky i rëndësisë maksimale pasi miratimi i policisë është thelbësor për zhvillimin e ndeshjes por që gjithsesi te Partizani e kanë marrë me qetësi. Në klubin e kuq bëjnë të ditur se kjo nuk është hera e parë që marrin të tilla kërkesa nga ana e Policisë për pamundësi të garantimit të ndeshjeve qoftë edhe për takimet e skuadrës B, por pas takimeve mes përfaqësuesve të klubit dhe atyre të forcave të rendit takimet zhvillohen normalisht. Në klubin e kuq janë të bindur se forcat e rendit do të marrin përsipër garantimin e sigurisë edhe për Partizani – Vllaznia pas negociatave mes përfaqësuesve të klubit dhe atyre të Policisë së shtetit. Në fakt burime pranë FSHF shprehen se kjo është një cështje mes Partizanit si klub pritës dhe Policisë së Shtetit, ndërkohë për sa i përket zhvillimit të ndeshjes së Partizani – Vllaznia në Selman Stërmasi mbetet për tu kryer edhe një akt formal, ai i depozitimit ngha ana e klubit të kuq të kontratës që disponon me Tiranën për të luajtur ndeshjen në impiantin kryeqytetas, një procedurë që mund të kryhet në fakt deri pak orë para zhvillimit të ndeshjes të programuar për tu luajtur këtë të dielë në orën 17.00.