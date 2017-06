Sh. Tetovës përgatitet për Dacia Chisinau

Shkëndija e Tetovës në përgatitjet e fundit për përballjen e parë në kualifikueset e Europa League kundër moldavëve të Dacias së Kishinaut, që do të luhet këtë të Enjte dhe do të transmetohet drejtpërsrëdrejti në orën 18.00 nga Supersport. Një vit më parë kuqezinjtë përjetuan një verë të nxehtë duke dhuruar lojë të bukur në Europë ku arritën deri në play-offin e Europa League pasi kaluan skuadra si Krakova, Neftci Baku apo Mlada Bolelav dhe edhe këtë verë ambiciet nën drejtimin e trajnerit të ri Qatip Osmani janë akoma me të mëdha.

Shkëndija ndodhet në Tetovës ku vazhdon punën që të hënën e kaluar pasi ka zhvilluar minifazën përgatitore ne Slloveni ku përvecse është punuar për gjendjen fizike në tre ndeshjet miqësore të barazuara të treja me rezultatin identik 1-1 kundër austriakëve të Bad Radkersburg, kroatëve të Inter Zapreshiq dhe Mariborin kampion të Sllovenisë është pujnuar edhe në aspektin taktik për ndeshjet europiane. Në Tetovë me skuadrën janë bashkuar edhe Ferhan Hasani si dhe të rinjtë që ishin grumbulluar me përfaqësuesen e 21-vjecarëve të maqedonisë Egzon Bejtullahi, Marjan Radeski dhe Mevlan Murati, me trajnerin Qatipi që më në fund ka patur mundësinë të ketë në dispozicion grupin e plotë ndërsa së fundmi radhët e Shkëndijës janë shtuar edhe me portierin Ilir Avdyli që sic shpjegon klubi do të shërbejë për të rritur konkuirencën për rolin mes shtyllave.