Shameti: Kemi hedhur themelet me kampionatin e Championsin

Në seancën e tretë stërvitore në Pezë-Helmës, më kuadër të përgatitijeve për pjesëmarrjne në Champions Kukësit i është bashkuar goleadori Pero Pejic, por edhe Memini, i cili u përfol ditët e fundit për një largim të mundshëm nga kampionët. Në ditët në vijin do të mbërrijnë në kryeqytet edhe dy brazilianët, Kale dhe Karioka, pa përjashtuar edhe përforcimet e mundshme të merkatos. Thuasje është ruajtur i plotë grupi që ngriti për herë të parë në historinë e Kukësit trofeun e kampionët. Sipas qendërmbrojtësit Ylli Shameti, kjo strategji është e domosdoshëm për të patur vijimësi në rezultate si në kampionat edhe në aventurën euriopiane.

“Kemi tre dite stërvitje, pjesa më e madhe ka qënë me ne. Ne ditet ne vazhdim do të bashkohet dhe grupi i plote. Kemi ruajtur boshtin kjo eshte e rëndësishme per ne. Blerjet na ndihmojne. Ne keto 5 vite themeli eshte ndertuar, e rendësishme eshte që te ecim ne europe dhe kampionat.”

Te Kukësi mbetet e hapur cështja Alla. Drejtuesit kërkojnë që qendërmbrojtësi të rikthehet për Championsin, por 24-vjecari ende nuk duket nën urdhrat e Gjokës.

“Me Allen kemi bere një kampionat te mirë. Shpresoj te rikthehet, pjesa e kontrates duhet te merret vesh klubin.”

Te Kukësi por presin me emocion të mësojnë emrin e kundërshtarit në raundit e dytë të Championsit, pasi në bazë të cilësisë së tij do të ndërtohet edhe strategjia duke shpresuar te një kuakifikim i mundshëm.

“Lista e ekipeve që mund të na bien në short janë të forta. Shpresojmë të dalin sa me mirë. Deri më 22 qershor do të qëndrojmë në Tiranë, më pas do të zhvendosemi në Austri. Pasi të hidhet shorti do të stervitemi për rivalin e radhës.”