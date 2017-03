Shameti: Për titullin duhen edhe fitoret në transfertë

Kapiteni i bën gjërat menjëherë të qarta. Ndaj Partizanit mendon se luajtën mirë e meritonin ndoshta më shumë, por tani Kukësi ka para 13 finale dhe për të fituar titullin i duhen fitoret në transfertë, duke nisur nga ajo me Flamurtarin, një kundërshtar i vështirë.

Ndaj Partizanit arriti ta mbulonte me sukses Ekuban, ndaj Flamurtarit do të ketë punë me dy sulmues të tjerë të fortë si Danilo, apo Bushic. Respekt por kurrë mbivlerësim, Ylli Shameti është gati të bëjë detyrën, ashtu si e gjithë skuadra.