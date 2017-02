Shën Valentini te Vllaznia, sinjale dashurie ndërmjet Cungut dhe klubit

Ndoshta në Shkodër nuk e kishin menduar që sinjalet e dashurisë së rikthyer ndërmjet trajnerit Armando Cungu dhe Vllaznisë do të jepeshin publikisht më 14 Shkurt.

Festa e Shën Valentinit ishte thjesht një koecidencë. Në ditën e të dashuruarve, drejtuesi i stolit doli përpara mediave për të folur për sfidën çerekfinale të Kupës me Teutën. Një rast që u shfrytëzua nga drejtuesit e klubit, administratori Astrit Gjyrezi dhe drejtori sportiv Eugent Zeka për të treguar se janë pranë trajnerit dhe skuadrës. Një mënyrë për të garantuar vazhdimin e bashkëpunimit me trajnerin, pas deklaratës së dhënë në Supersport, se në fund të sezonit mund të mbyllte misionin e tij dhe do të largohej për shkak të presionit.

“Kam thënë që e kam menduar, nuk kam thënë që do të iki. Fjalët e mia i keni edhe me pamje. Nuk ka qenë presion apo akuzë kundër askujt, por një zë i ngritur, për të qendruar sa më pranë ekipit, pasi edhe momentet që kalojmë, jo vetëm ekipi ynë por të gjitha skuadrat shqiptare, sa vijnë edhe vështirësohen. Realisht më kanë ngrohur shumë deklaratat, por edhe takimi që kemi pasur me kryetaren e Bashkisë. Ka pasur një kontribut të jashtëzakonshëm gjatë sezonit të kaluar, sikurse kërkoj të njëjtin kontribut, pse jo edhe më të madh në vazhdimësi. Në fund të fundit, të gjejë momentin, dhe mundësinë, jo se nuk e ka gjetur, por të jetë shumë më e pranishme në ekip.”

Cungu beson se skuadra e tij luan në Durrës për kualifikimin në gjysmëfinalet e Kupës, por thekson se avantazhi 1-0 i ndeshjes së parë nuk jep garanci.

“Patjetër që në Durrës shkojmë për kualifikimin. Rezultati i ndeshjes së parë na jep qetësi, por nuk m,und të shkojmë të qeshur, në kuptimin që të mendojmë se rezultati është pozitiv dhe të mos djerrsisim aq sa duhet dhe të mos jemi seriozë. Për mendimin tim ndeshja ka për të qenë shumë e vështirë.”