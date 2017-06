Shkëmbi prezantohet te Liria e Prizrenit

Bledi Shkëmbi është prezantuar zyrtarisht trajner i Lirisë së Prizrenit. 37 vjeçari ka befasuar duke vendosur që punën e trajnerit ta filloj në Kosovë me “bardhë e zinjtë” që kanë traditë të lashtë ne futbollin shqiptar. Në konferencën për shtyp që u mbajtë në stadiumin “Përparim Thaçi”, ku prezent ishte edhe presidenti i Lirisë, Mirsad Çollaku, Shkëmbi theksoi që do ta justifikoi mundësinë e dhënë nga klubi kosovar.

“Është hera e parë që do ta bëjë trajnerin. E morra këtë vendim më dëshirë dhe besim të madhë. Do ta justifikoi këtë mundësi të dhënë nga Liria. Arsyet pse vendosa të debutoj si trajner në Kosovë ishin disa. Fillimisht kushtet dhe serioziteti që më kanë ofruar më kanë bindur të marrë këtë vendim, mund të jetë e çuditshme që nuk e kam nisur në Shqipëri, por të themë të drejtën kam pasur bisedime me një klub tjetër shqiptar por përshkak të seriozitetit dhe projektit të Lirisë vendosa të jem këtu” deklaroi Shkëmbi.

Ish kapiteni i Skëndërbeut, theksoi që falë mundësisë që ofron Digitalb dhe Supersport me anë të transmetimit të Superligës së Kosovës, ka arritur që ta njeh mirë ekipin e Lirisë.

“E njoh shumë mirë skuadrën, gjithë këto ditë kam qëndruar në kontakt me klubin dhe kam parë ndeshjet në ekranin e Supersport. Sa i përket merkatos do të mundohem të afroj futbollistë nga Shqipëria, me kusht që ata do ta bëjnë dallimin nga futbollistët akutal që janë këtu.”

Ndërsa presidenti i Lirisë, Mirsad Çollaku ishte entuaziast pas marrëveshjes së arritur më Shkëmbin. Ambicjet e prizrenasve më këtë trajner janë që të fitojnë titullin e kampionit në Kosovë pas 22 vitesh.

“Sot kemi filluar bisedat që të kompletojmë ekipin. E gjitha do të jetë në dorën e trajnerit që është profesionist, do të shohim se ku kemi nevojë për tu përforcuar. Projekti ynë i ardhshëm është që klubit të Lirisë t’ia kthejmë namin e dikurshëm dhe të fitojmë titullin e kampionit pas më shumë se 20 vitesh” deklaroi presidenti Çollaku.

Të lumtur me trajnerin e ri u shprehën edhe tifozët e Lirisë, të cilët ndoqën nga afër prezantimin e Shkëmbit. Sipas tyre ardhja e tij në Kosovë është simbol i bashkimit të futbollit shqiptar.

“Jemi të kënaqur me ardhjen e tij. Shkëmbi do të këtë mbeshtetjën e plotë të “Arpagjikëve”. Shpresojmë që te Liria të sjellë frymën e suksesit që pati te Skënderbeu. Në një mënyrë prezenca e tij këtu është bashkim i futbollit shqiptar” u shpreh një tifoz i Lirisë.