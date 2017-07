Shkëndija bie në Lituani, e mbyll ndeshjen me 9 lojtarë

Dominon me lojë, por jo me rezultat.

Shkëndija e Tetovës e mbyll me dy gola të pësuar dhe me 9 lojtarë transfertën e Lituanisë kundër Trakait ku arriti të shënonte vetëm një herë. Skuadra tetovare nuk arriti të shfrytëzonte rastet e krijuara në portën kundërshtare, duke reflektuar nervozizëm në një ndeshje ku ndodhi gjithçka. Ishte Maksimov ai që ngriu menjëherë skuadrën kuqezi që në minutën e parë me një gol të papritur. Një pasiguri e portierit Zahov bëri që sulmuesi rus ta ndalte topin në rrjetë.

Shkëndija mori kontrolin e lojës dhe e gjeti barazimin 6 minuta nga fundi i kësaj pjese kur braziliani Junior u shkëput brenda zonës së rreptësisë, kaloi edhe portierin Plukas për të barazuar rezultatin. Në 45 minutat e dyta ndodhi praktikisht gjithçka sepse fillimisht ishte Maksimov që ndëshkoi sërish kuqezinjtë, ndërsa Junior me një ndërhyrje brutale u ndëshkua menjëherë me karton të kuq. Mankthi i tetovarëve nuk përfundoi këtu pasi në të 62-ën, Cuculi pas kartonit të dytë të verdhë e la skuadrën me 10 lojtarë dhe në disavantazhin e një goli. Gjatë gjithë 30 minutave të mbetura, Shkëndija arriti ta ruante këtë rezultat duke lënë të hapur çështjen e kualifikimit për në ndeshjen e kthimit.