Shkëndija, Brdariç i zhgënjyer për humbjen

Zhgënjen Shkëndija Tetovës. Në atë që duhet të ishte sfida në të cilën skuadra shqiptare duhet të ngushtonte diferencën në pikë me kryesuesit e Vardar-it, Shkëndija u mposht 3-1 nga skuadra kryeqytetase në Shkup duke humbur akoma edhe më shumë terren në garën për titull. Pas 20-javëve të para tashmë Vardari ka 7 pikë më shumë se kuqezinjtë tetovarë në renditje dhe misioni për të fituar kampionatin maqedonas bëhet gjithnjë e më i vështirë për skuadrën e trajnerit gjerman Thomas Brdaric. Goli i Besart Ibraimit në minutën e 40-të nuk i mjaftoi, Shkëndijës që u mposht me rezultatin 3-1 nga Vardari në Shkup. Një gabim i portierit Jovanovski i lejoi, vendasve të kalonin në avantazh me Bargsehyan në minutën e 28-të, ndërsa dy golat e tjerë për Vardarin u realizuan nga braziliani Felipe. Në fund të ndeshjes trajneri Thomas Brdaric nuk e fshehu zhgënjimin për një humbje, që erdhi si një rrufe në qiell të hapur për Shkëndijën.

” Jemi vërtet shumë të mërzitur me rezultatin. Ne menduam se nuk do të dilnim pa pikë nga kjo sfidë. Ndaj Vardarit gabuam sepse pësuam 3 gola dhe 2 prej tyre nuk duhet ti kishim marrë kurrësesi në atë mënyre. Edhe arbitri favorizoi skuadrën kundërshtare, sepse mendoj se ata morën një penallti të pamerituar ndërsa ne na u mohua një 11-metërsh. Bëmë disa gabime në fillim por arritën të barazonim 1-1. Vetëm disa minuta më vonë, gjithsesi pësuam një tjetër gol dhe në pjesën e dytë duhej sërish të rikuperonim. Bëmë disa ndryshime në formacion mes dy pjesëve, por nuk arritëm të realizonim më dhe Vardari na ndëshkoi sërish”.

Të Mërkurën po në Shkup, Shkëndija do të sfidojë sërish Vardarin këtë herë në gjysmëfinalen e parë të Kupës së Maqedonisë, me skuadrën tetovare që synon të bëjë autokritikë.