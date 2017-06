Shkëndija e Tetovës, prezantohet trajneri i ri Qatip Osmani

Një epokë e re nis te Shkëndija e Tetovës. Pas konfirmimit të mbështetjes së pakufishme nga Presidenti Lazim Destani, thelbësore për të ardhmen e klubit dhe ambiciet maksimale skuadra që është kthyer në një simbol të krenarisë mbarëshqiptare prezantoi trajnerin e ri Qatip Osmani. Legjenda e klubit kuqezi u shfaq i emocionuar nga rikthyimi në skuadrën ku ka arritur sukseset më të mëdha si futbollist edhe trajner.

“Jam shumë i lumtur që kthehem në klubin ku kam kaluar karrierën time si futbollist, pastaj edhe si trajner. Falënderoj klubin, familjen Destani që më dhanë besimin të udhëheq një klub si që është Shkëndija “,

Për sa i përket projektit të tij, trajneri paralajmëroi tendencën për tu besuar talenteve të rinj të Shkëndijës, natyrisht Shkëndija ka ambciiet maksimale për rezultat, por duke i qëndruar besnik kërkesës për një lojë të bukur që të kënaqë tifozët.

“Sigurisht se me ardhjen time në klub pritet diçka ndryshe dhe rezultate edhe më të mira dhe në atë drejtim do të punohet. Do të mundohemi të risim gradualisht nivelin e lojës dhe shpresoj të arrijmë atje ku duam. Nëse shkojmë sipas planit besoj se vetëvetiu do të vijnë edhe rezultatet“,

Pas prezantimit trajneri i ri realozio dhe grumbullimin e parë me futbollistët me skuadrën që nis kështu përgatitjet për pjesëmarrjen në eleminatoret e Europa League. në funksion të tyre skuadra do të zhvillojë një minifazë përgatitore duke nisur nga 10 qërshori në Slloveni.