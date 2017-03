Shkëndija e Tetovës, vetëm 1 pikë me Shkupin

Shkëndija e Tetovës u ndal në një barazim 0-0 me Shkupin në javën e 21-të të Ligës së Parë të Maqedonisë, duke mos përfituar nga humbja 2-1 e Vardarit kryesues në fushën e Pobedas. Edhe pse dominuan në lojë përgjatë gjithë ndeshjes kuqezinjtë dolën me vetëm një pikë nga kjo sfidë, e cila u ndoq nga rreth 5 mijë shikues. Tetovarët nuk ditën t’i shfrytëzonin rastet e tyre, madje ishin edhe të pafat si në minutën e 34-rt, kur topi u ndal nga traversa. Edhe pjesa e dytë ishte një monolog i sulmit të Shkëndijës me mbrojtjen e Shkupit, por minutat kalonin dhe goli edhe pse ishte shumë pranë nuk erdhi kurrë.

Me këtë barazim Shkëndija e Tetovës shkon në kuotën e 41 pikëve, gjashtë me pak se Vardari i vendit të parë. Në përfundim të takimit trajneri i kuqezinjve, Thomas Brdaric, pasi falenderoi tifozët për mbështetjen e dhënë theksoi se vetëm fati ia mohoi fitoren skuadrës së tij.

“Para së gjithash duhet të falenderoj tifozët për mbështetjen që na dhanë sot. Ata ishin lojtari ynë i 12-të, por nuk arritëm të merrnim atë që kërkonim. Prisnim që të fitonim, por topi s’donte të hynte në portë. Kishim shumë raste dhe bëmë gjithcka, por na mungoi fati.”