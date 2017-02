Shkëndija godet në merkato, firmos me Abdurahimin

Merkatoja e dimrit mbyllet me një goditje të madhe për Shkëndijën. Skuadra tetovare ka zyrtarizuar afrimin e Besart Abdurahimit. 26-vjecari i cili pak ditë më parë prishi me konsensus kontratën me klubin belg të Lokeren-it, ka firmosur për 1 vit e gjysmë me kuqezinjtë duke u prezantuar si blerja më e re e Shkëndijës së Tetovës. Adurahimi i cili numëron 12 ndeshje dhe 1 gol me përfaqësuesen e Maqedonisë, pritet të rrisë akoma edhe më tepër forcën sulmuese të skuadrës shqiptare që luan në kampionatin maqedonas. Shkëndija synon të fitojë titullin në këtë sezon dhe tashmë trajneri gjerman Brdaric mund të mbështetet edhe te një lojtar si Adurahimi që në të kaluarën e tij ka luajtur edhe me Hapoelin e Tel Avivit. 26-vjecari me origjinë shqiptare ka lindur në Zagreb ndërkohë që ka qenë pjesë e të gjitha përfaqësuese të moshave të Kroacisë, por pa mundur të veshë fanellën e kombëtares së madhe.

Në 2014-tën ai zgjodhi të përfaqësojë Maqedoninë. 2 skuadrat e tij të fundit tek të cilat ka luajtur në formë huazimi nga Lokereni, kanë qenë Astana në Kazakistan dhe Cerezo Osaka në Japoni. Me Abudrahimin, trajneri i Shkëndijës Brdaric do të ketë shumë më tepër opsione në sulm, duke patur parasysh faktin që në këtë repart ai ka në dispozicion emra të tillë si Besart Ibraimi, Marjan Radeski, Sergio Junior, Demir Imeri pa harruar edhe austriakun e afruar në Janar Dino Medojevic. 26-vjecari i cili luan si sulmues i krahut të djathtë është blerja e 4-t e Shkëndijës në merkaton e dimrit, pas emrave të tillë si Jure Colak, Ivan Celikovic dhe Dino Medojevic. Gjatë prezantimit të tij te Shkëndija Besart Abdurahimi nuk e fshehu kënaqësinë që do të luajë në vendin e origjinës së prindërve të tij.