Shkëndija ndal Mariborin në barazim 1-1

Shkëndija barazon 1-1 përballë kampionëve të Sllovenisë. Në ndeshjen e fundit miqësore në tokën sllovene, kuqezinjtë tetovarë imponuan ritmin e tyre ndaj Mariborit duke i ndalur këtë të fundit në një barazim me shifrat 1-1. Në testin e fundit përgatitor përpara përballjes së dyfishtë ndaj moldavëve të Dacia Chisinau në turin e parë të Europa Leagues, skuadra e Qatip Osmanit zhvilloi një paraqitje shumë të mirë dhe i kishte të gjitha shanset për ta fituar sfidën. Ishin kampionët e Sllovenisë ata që zhbllokuan shifrat të parët sepse pas vetëm 4 minutave lojë, Zahovic i cili ndodhej në një pozicion ideal ndëshkoi portierin e Shkëndijës Zahov, me të goditje shumë të fortë me të djathtën. Por në minutën e 10-të erdhi kundërpërgjigjja e skuadrës shqiptare me të përhershmin Besart Ibraimi.

Lëvizje e bukur ajo e sulmuesit të kuqezinjëve që me një goditje të fortë por teknike nuk i dha asnjë mundësi portierit të Mariborit për të reaguar. Deri në fund ndeshja nuk prodhoi më gola edhe pse të dyja skuadrat krijuan raste të pastra për shënim. Zahov në disa raste u tregua thjeshtë fenomenal duke evituar disa gola të sigurtë, ndërkohë që kuqezinjtë nuk kishin saktësinë e duhur në veprimet e tyre sulmuese. U mbyllën me një barazim 1-1 ndaj Mariborit, përgatitjet e Shkëndijës në Slloveni. Tani skuadra tetovare do të përqëndrohet te sfida e parë ndaj Dacias që do të zhvillohet në Shkup, sepse Uefa ka ndryshuar itenerarin e dy sfidave ndaj skuadrës moldave me Shkëndijën që do ta luajë si skuadër pritëse takimin e 29 Qershorit ndërsa një javë më pas do të udhëtojë drejt Moldavisë.