Shkëndija: Në Moldavi për tjetër fitore

Fitorja 3-0 në ndeshjen e parë ndaj Daçias është një garanci për tu kualifikuar në turin e dytë të Europa League. Megjithatë, te Shkëndija nuk marrin asgjë si të përfunduar, me tetovarët që vazhdojnë të shfaqin respekt përpara ndeshjes në Kishinjev. Sipas trajnerit Qatim Osmani, kuqezinjtë janë përgatitur për të përsëritur ndeshjen pozitive në Strumicë, me objektivin kryesor që mbetet kualifikimi.

Qatip Osmani

Ne jemi përgatitur maksimalisht që të përsërisim lojën si në Strumicë. E dijmë se asgjë ende nuk është e kryer edhe pse kemi rezultat të mirë. Por me plot seriozitet do të hyjmë edhe në ndeshjen e nesërme. Kemi analizuar mirë kundërshtarin dhe do të dalim në fushë për të dhënë më të mirën në funksion të arritjes së rezultatit të dëshiruar.

Në të njëjtën gjatësi vale ishte edhe kapiteni i Shkëndijës, Ferhan Hasani, që paralajmëron shokët e ekipit se asgjë nuk ka përfunduar.

Ferhan Hasani

Pas lojës së parë kur bëmë lojë shumë të mirë dhe rezultatit pozitiv këtu, mendojmë se ende asgjë s’ka mbaruar. Kemi ardhur këtu për të përsëritur atë ndeshje dhe të shkojmë në raundin tjetër.

Sfida e kthimit ndërmjet Daçias dhe Shkëndijës në Europa League, do të luhet në orën 16:00 në stadiumin “Moldavia” të Spelias.