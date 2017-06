Shkëndija, presidenca konfirmon vazhdimin e projektit

Presidenti i Shkëndijës së Tetovës, Lazim Destani, qetëson tifozët kuqezi duke premtuar se do të vazhdojë të kontribuojë për ngjitjen e klubit tetovar në majat më të larta të futbollit. Pavarësisht zhgënjimit të shprehur disa ditë më parë për shkak të rezultateve jo premtuese, Destani thekson se do të vijojë rrugën e nisur por me disa ndryshime duke paralajmëruar emërimin e Qatip Osmanit në postin e drejtorit teknik dhe ndihmësit të tij, Bashkim Livoreka. “Siç është paralajmëruar kohë më parë, ne vazhdojmë me përgatitje për të bërë ndryshime rrënjësore në strukturën e organizimit, por njëkohësisht edhe në filozofinë e menaxhimit të klubit. Në kuadër të ristrukturimit të klubit, kam ngritur Këshillin Mbikëqyrës si një organ të ri që do të jetë vazhdimisht në ndjekje të aktiviteteve dhe performancës në të gjithë sektorët e klubit. Së shpejti publiku do të njoftohet me përbërjen e këshillit, strukturën menaxheriale të klubit dhe ndryshimet tjera në klub. Dua të theksoj se këto ndryshime nuk kanë të bëjnë vetëm me ardhjen e emrave të rinj në klub por krahas emrave është koncepti i ri që do t’u hap rrugë e do të krijojë hapësirë më të madhe për talentët e rinj që do të dalin nga akademia e KF Shkëndija. Besoj fuqishëm se e ardhmja është te talentët e rinj, te akademia e futbollit! Ideja thelbësore është ta bëjmë klubin kuqezi një qendër, jo vetëm ku do të vijnë futbollistë të mëdhenj, por edhe vendin ku do të rriten e zhvillohen futbollistë të mëdhenj që do të na bëjnë krenarë si klub dhe shoqëri”, thekson ndër të tjera numri 1 i klubit të Shkëndijës.