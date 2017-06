Shkëndija rinovon me Cuculin dhe Junior

Ardian Cuculi dhe Stenio Junior gjejnë gjuhën e përbashkët me Shkëndijën për të vazhduar bashkëpunimin për të paktën edhe një sezon. Lajmin e bën të ditur klubi tetovar në një komunikatë zyrtare. Sipas kuqezinjve, Cuculi ka hedhur firmën edhe për një vit tjetër, ndërsa Stenio Junior synon të vazhdojë gjatë në radhët e klubit tetovar pasi ai ka nënshkruar për 3 sezone të tjera. Ndërsa zgjatje për dy vite tjera kanë nënshkruar të rinjtë Bashkim Lama dhe Ersin Fetai. Portieri Besir Nuhiu gjithashtu ka firmosur kontratë të re një vjeçare.

Me Cuculin dhe Juniorin ekipi ka ruajtur dy pika të rëndësishme, ndërsa zgjatja e bashkëpunimit me të rinjtë tregon besimin e kryesisë të ta për të ardhmen”, theksohet ndër të tjera. Në vijim, Shkëndija sqaron strategjinë, duke deklaruar se në të ardhmen shumë të rinj do të huazohen në klube të tjera për të fituar sa më shumë eksperiencë. Aktualisht, Shkëndija vazhdon fazën përgatitore në Sloveni por klubi vazhdon punën për forcimin e grupit aktual. Në fazën e parë të Europa League, ekipi kuqezi do të sfidojë moldavët e Dacia Chisinau. Një short zemërgjerë për skuadrën kuqezi që këtë sezon synon kualifikimin për në fazën e grupeve të këtij kompeticioni.